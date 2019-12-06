تعديل موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال أفريقيا

كشف أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد مباراة أول أغسطس الأنجولي.



ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وقال حافظ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن موعد اللقاء هو التاسعة مساءً وليس السادسة وسيقام على ملعب السلام.



وكان موعد اللقاء قد تم تحديد السادسة له في بادئ الأمر قبل أن يغير الكاف الموعد إلى التاسعة مساءً.



ويحتاج نادي الزمالك الي تحقيق الفوز في تلك المباراة خاصة عقب خسارته على يد منافسه فريق مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

