ماكليش يفضح تدخلات مرتضى منصور في تشكيل الزمالك.. تفاصيل

فضح الكيش ماكليش، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تدخلات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الاختيارات الفنية والتشكيل الخاص بالقلعة البيضاء.



وأكد اليكس ماكليش أن فترة عمله داخل القلعة البيضاء، كانت معقدة للغاية بسبب رئيس الزمالك مرتضى منصور.



وتحدث المدرب الأسكتلندي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "العمل في الزمالك كان معقدا حتى لو فزنا بالمباريات".



وأوضح "أجد رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو هذا فهم يخسرون قيمتهم بتلك الطريقة".



وأضاف ماكليش "رئيس الزمالك كان يريد اختيار اللاعبين ولكنني قلت له نحن فزنا خارج ملعبنا في سيراليون والجزائر ولن أغير من قيمي".



وأردف "الأمر كان غريبا، اعتقدت أن الزمالك من بين أكبر ناديين في مصر وفريق اعتاد على الفوز كل أسبوع، وكان لدينا أفضل تشكيل من اللاعبين".



وأكمل "لقد استمتعت بالسير في شوارع القاهرة إنها مدينة رائعة".



وتابع ماكليش "كانت لدي بعض المعلومات حول تدخل مرتضى منصور في عمل المدربين وكثرة إقالته لهم، وعندما اجتمعت مع نجله والوكيل أبلغتهما ذلك".



واختتم، ضحك الاثنان مما قلته وقالا لي "لا تقلق لن يفعل ذلك معك".



وتولى ماكليش قيادة الزمالك في عام 2016 في فبراير وأقيل في شهر مايو من العام ذاته.