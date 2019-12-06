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رياضة

الأهلي يا جماله | رمضان صبحي يسجل الثاني في مرمى الهلال السوداني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:41 م
صدى البلد
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نور عادل
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في إضافة الهدف الثاني بمواجهة الهلال السوداني بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد السلام "الاهلي" في ثاني جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي عقب عركلة مهاجم الأهلي جونيور اجايي من احد مدافعي الفريق السوداني.

وسجل ركلة الجزاء رمضان صبحي بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط على دفاعات فريق الهلال السوداني بحثا عن هدف مبكر، حتى نجح في الحصول على ركلة ركنية في الدقيقة الاولى الا انها لم تشكل خطورة على ابناء السودان.

وسدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية بالدقيقة ٧ كاد ان يعلن بها الهدف الأول الا ان حارس الهلال تصدى لها ببراعة.

وكاد اجايي قريب من الهدف الاول عقب عرضية من حسين الشحات بالدقيقة ٨، الا ان حارس الهلال تصدى لها من جديد.

واخطا احمد فتحي في التغطية في احد الكرات بالدقيقة ١١ كادت ان تشكل خطورة على النادي الاهلي لولا رعونة لاعبي الهلال السوداني.

وسجل الهدف الأول حسين الشحات بالدقيقة 15 عقب عرضية من جانب محمد مجدي قفشة

واهدر جونيور اجايي الهدف الثاني للنادي الاهلي عقب خطاءه في استغلال عرضية محمد هاني بالدقيقة ١٧.

و واصل النادي الاهلي تفوقه على الهلال السوداني وذلك بتسديدة من جانب زليد سليمان بالدقيقة ٢٣، وتسديدة من عمرو السولية بالدقيقة ٢٤، لكنها خارج مرمى الفريق السوداني.

وسجل الأهلي الهدف الثاني باقدام رمضان صبحي من ركلة جزاء بالدقيقة 37.
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