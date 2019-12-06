استراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.. ندوة بـ المصريين الأحرار

نظمت لجنة التنمية المستدامة بحزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس ندوة عن استراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 ودور اللجنة المركزية للتنمية المستدامة بالحزب تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف عادل فاضل الأمين العام للحزب بالسويس و بقيادة الدكتور عبد الهادى النجار رئيس لجنة التنمية المستدامة بالحزب.



وذلك ضمن خطة العمل للجنة المركزية بالحزب برئاسة الدكتور شريف الخريبي.



وتحدث الدكتور عبد الهادى النجار رئيس اللجنة عن دور الحزب فى الفترة القادمة كيفية المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى محافظة السويس و وضع تصور جماعى لدور الحزب فى محاور التنمية المستدامة.



نظمت الندوة امانة قسم السويس بقيادة أحمد حماده أمين القسم و بحضور بعض من رؤساء اللجان وتقديم بعض التوصيات والمقترحات للوصول إلى أفضل النتائج.