نجم الاهلي السابق يهاجم فايلر بسبب رمضان صبحي وحسين الشحات

هاجم محمد جودة، نجم الأهلي السابق، تبديل مراكز رمضان صبحي وحسين الشحات داخل الملعب.



وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "غير متفق مع فايلر في تبديل مراكز رمضان صبحي وحسين الشحات".



وأكمل: "رمضان مميز في الجهة اليسرى والشحات في اليمنى، ويجب عدم إلزام الثنائي بالأدوار الدفاعية بهذا الشكل لأنه يؤثر في الجانب البدني".

