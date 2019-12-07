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أخبار العالم

أمير سعودي: لن نسمح باستغلال إطلاق النار في فلوريدا للوقيعة مع أمريكا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعودي، اليوم السبت، إن بعض الدول سوف تستغل حادث إطلاق النار في فلوريدا إعلاميًا لبث روح الفتنة والوقيعة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.

وأوضح الأمير سطام في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "منذ أيام قليلة أقدم جندي بقاعدة بيرل هاربور بإطلاق النار على زملائه، وحادث اليوم كان فرديًا وارتكبه شخص أدانته السعودية والولايات المتحدة، بعض الدول ووسائل الإعلام تستغل هذا الحادث لخدمة أجندتها، وأنا اختار التعاون للتصدي للشر".

كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية لكشف ملابسات حادث إطلاق النار، معربًا عن تضامن المملكة مع أسر وضحايا الحادث.
أمير سعودي: لن نسمح باستغلال إطلاق النار في فلوريدا للوقيعة مع أمريكا
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