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حوادث

مصرع عامل في حريق بمنزل و3 أحواش ماشية بسوهاج

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
مصرع عامل في حريق
مصرع عامل في حريق
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خالد رياض
اسفر حريق بمنزل و٣ أحواش ماشية بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، عن وفاة عامل إثر إصابته بحروق سطحية، كما التهمت النيران بعض المنقولات المنزلية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات يفيد نشوب الحريق بمنزل ملك "عادل. ع. م" ٤٥ عاما نجار، وتطايرت النيران لأحواش مجاورة ملك كلًا من "محمد. ح. ا. ع" ٢٥ عاما حاصل علي دبلوم صناعة، و"حامد. ا. ا" ٦٥ عاما عامل، و"الزين.ا.ح" 53 عامل، ويقيمون بذات الناحية.

نتج عن الحريق وفاة مالك الحوش الأول أثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، بسؤال مالكي المنزل والحوشين الثاني والثالث وعم المتوفـي" هاشم. ا. ع" ٤٧ عاما عامل، رجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

وأضافوا بنفوق رأس غنم وبعض الطيور وإحتراق كمية من البوص والتبن والعروق الخشبية وبعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.
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