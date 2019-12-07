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الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج "8 الصبح"، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7-12-2019، من أجل تمكن أفراد الأسرة من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر اليوم السبت 7-12-2019:

الطماطم : 4.5 جنيه

البطاطس : 8 جنيهات

الخيار : 5 جنيهات

الجزر: 6 جنيهات

الفاصوليا : 10 جنيهات

البصل: 6 جنيهات

الملوخية: 4 جنيهات

القلقاس : 8 جنيهات

الفلفل الالوان: 17 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: إلى 7.5 جنيه

جوافة: 5 جنيهات

الكمثرى: 15 جنيها

الموز:10 جنيهات
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