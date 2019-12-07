الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7-12-2019، من أجل تمكن أفراد الأسرة من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر اليوم السبت 7-12-2019:
الطماطم : 4.5 جنيه
البطاطس : 8 جنيهات
الخيار : 5 جنيهات
الجزر: 6 جنيهات
الفاصوليا : 10 جنيهات
البصل: 6 جنيهات
الملوخية: 4 جنيهات
القلقاس : 8 جنيهات
الفلفل الالوان: 17 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
رمان: إلى 7.5 جنيه
جوافة: 5 جنيهات
الكمثرى: 15 جنيها
الموز:10 جنيهات
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر اليوم السبت 7-12-2019:
الطماطم : 4.5 جنيه
البطاطس : 8 جنيهات
الخيار : 5 جنيهات
الجزر: 6 جنيهات
الفاصوليا : 10 جنيهات
البصل: 6 جنيهات
الملوخية: 4 جنيهات
القلقاس : 8 جنيهات
الفلفل الالوان: 17 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
رمان: إلى 7.5 جنيه
جوافة: 5 جنيهات
الكمثرى: 15 جنيها
الموز:10 جنيهات