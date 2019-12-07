الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7-12-2019، من أجل تمكن أفراد الأسرة من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر اليوم السبت 7-12-2019:



الطماطم : 4.5 جنيه



البطاطس : 8 جنيهات



الخيار : 5 جنيهات



الجزر: 6 جنيهات



الفاصوليا : 10 جنيهات



البصل: 6 جنيهات



الملوخية: 4 جنيهات



القلقاس : 8 جنيهات



الفلفل الالوان: 17 جنيها



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



رمان: إلى 7.5 جنيه



جوافة: 5 جنيهات



الكمثرى: 15 جنيها



الموز:10 جنيهات