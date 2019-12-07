مواجهات شرسة في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث

تقام اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة والتى تشهد مباراة قوية بين القومي ومنافسه جولدي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.





وجاءت مباريات اليوم كالتالي:





المعادي - حلوان العام

الصيد - الشرقية للدخان

العياط - البدرشين

بشتيل - الصف

أبو النمرس - المصرية للاتصالات

جنيس - أكتوبر





ترتيب المجموعة الخامسة:





1- الدخان: 19 نقطة

2- الاتصالات: 19 نقطة

3- حلوان العام: 18 نقطة

4- جولدي: 17 نقطة

5- جينيس: 13 نقطة

6- أكتوبر: 12 نقطة

7- أبو النمرس: 11 نقطة

8- القومي: 11 نقطة

9- بشتيل: 9 نقاط

10- الصف: 8 نقاط

11- الصيد: 6 نقاط

12- المعادي: 5 نقاط

13- البدرشين: 4 نقاط