جددي سفرتك.. طريقة عمل صينية كوردن بلو

تعد صينية كوردن بلو من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها وتحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير صينية كوردن بلو

صدور دجاج

تركي مدخن

جبنة شرائح

عصير ليمون

بيض

لبن رائب

مستردة ديجون

دقيق

بقسماط

زيت للقلي



طريقة تحضير صينية كوردن بلو

* يخلط الليمون واللبن الرايب المستردة والملح والفلفل

* تضاف الفراخ وتترك في التتبيلة حوالي ساعتين

* يضاف البيض على الفراخ

* توضع الفراخ في الدقيق، ثم التتبيلة، ثم في البقسماط

* تقلى في زيت غزير وساخن

* يرص البانيه في بايركس، ثم التركي، ثم الجبنة الشيدر

* توضع في الفرن

* تزين بالبقدونس



