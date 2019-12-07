بني سويف يستضيف فريق ديروط ضمن مؤجلات دوري القسم الثاني بالصعيد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف منافسه ديروط اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن مؤجلات الجولة السابعة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.





يدخل فريق ديروط صاحب الأرض والجمهور اللقاء برصيد 5 نقاط محتلا المركز الحادي عشر بعد سلسلة نتائج سيئة من الفريق، بينما يأمل فريق بني سويف في حصد الثلاث نقاط واحتلال قمة المجموعة حيث يحتل بني سويف المركز الثانى مؤقتا برصيد 13 نقطة خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة .





ويذكر أن الجولة السابقة قد شهدت خسارة ديروط من فريق المنيا 1-3، بينما شهدت فوز فريق بني سويف علي فريق الإعلاميين 2-1 .





وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتى:





1- البنك الأهلي 15 نقطة.

2- بني سويف 13 نقطة.

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة.

4- شبان قنا 13 نقطة.

5- الألومنيوم 12 نقطة.

6- بترول أسيوط 8 نقاط.

7- سوهاج 8 نقاط.

8- المنيا 7 نقاط.

9- الفيوم 7 نقاط.

10- الإعلاميين 7 نقاط.

11- ديروط 5 نقاط.