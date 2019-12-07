تريند الفن| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فهمي.. وزوجة أحمد الفيشاوي ترقص في الشارع

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:









نشرت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها داخل سيارتها، ممسكة بعجلة القيادة لاستعراض شكل السيارة من الداخل.









نشرت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيه ترقص في الشارع على أغاني كاسيت سيارتها.









أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.









تعرض الفنان أحمد فهمي لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء، وذلك بعد فترة وجيزة من تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية ايضا.







