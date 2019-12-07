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فن

معجب يطلب الزواج من أنغام على الهواء.. والرد غير متوقع..فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
انغام
انغام
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نبيل العدوى
أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وطلب أحد المعجبين من أنغام الزواج، قائلًا "بحبك.. تتجوزيني"، ثم طلب منها أن تغني "أكتبلك تعهد"، لترد عليه "هنكتبه أكيد دلوقتي".

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا جدًا، بينما قدمت أنغام عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

كما أبدعت في غناء أغنية "يا ريتك فاهمني" وسط تفاعل الجمهور والتصفيق الحاد لها، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا".


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