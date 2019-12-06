بعد هنا الزاهد | أحمد فهمي يجري عملية جراحية عاجلة

تعرض الفنان أحمد فهمي لوعكة صحية دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء، وذلك بعد فترة وجيزة من تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية ايضا.



وكانت الفنانة هنا الزاهد، حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة في شهر العسل.



وبدأت هنا، حديثها قائلة :"روحنا المالديف وكانت جميلة واتبسطنا جدًا .. أحمد كان عاملي مفاجآت وبعدها روحنا سنغافورة .. وانا في الأول مكونتش عارفه احنا رايحين فين .. كنت كويسة اول ما ركبت الطيارة بس اول ما قعدت على الكرسي لاقيت ضهري واجعني وانا عمري ما اشتكيت من ضهري قولت مش مشكلة".



وتابعت قائلة: "أول ما الطيارة طلعت صرخت لدرجة ان المضيفات بقوا يسألوا عن دكاترة فـ الطيارة .. حسيت ان ضهري وبطني بتتقطع واحمد كان بيهديني وسخنت واحمريت ومكنش فيه دكتور .. أحمد افتكر إن جالي تسمم روحنا سنغافورة مكونتش عايزة انكد عليه قولت استحمل شوية بعد ما اخدت مسكنات.. اول ما روحت الاوتيل بعد رحلة عملناها وقعت على الارض وقعدت اصرخ من الوجع .. طلعولي كرسي متحرك واحمد قعد يجري بيا ف الشوارع وهو مش عارف البلد".



وقالت في نهاية حديثها :" الدكتور قال عندي حصوات على المرارة .. وحجزني في المستشفى 5 أيام وقال إننا لازم نقطع الإجازه ونسافر مصر نعمل العملية هناك بعد ما الالتهاب اللي عندي يخف .. وبرغم كل حاجة انا حبيت احمد اكتر بكتير لاني حسيت انه راجل بجد وكان خايف عليا اوي".