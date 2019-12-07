الأحوال المدنية تصدر 873 ألف بطاقة رقم قومي في شهر

واصل قطاع الأحوال المدنية إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.





وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر نوفمبر الماضى فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى عن إصدار (873064) بطاقة رقم قومى وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار عدد (1245788 ميلاد – 120653 وفاة – 103912 قيد عائلى).





وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (3338 قيد وقائع ميلاد أول مرة- 725 ساقط قيد ميلاد – 311 قيد وقائع وفاة – 54 ساقط قيد وفــاة – 611 قيد وقائع الزواج – 589 قرارات تصحيح – 6184 وثائق مترجمة).



