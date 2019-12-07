مؤسسة أبو العينين تحتفل بإجراء أكبر عدد عمليات زرع قرنية في يوم واحد

وأشاد المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية بجهود مؤسسة أبو العينين في دعم غير القادرين ومبادرة المهندس محمد أبو العينين بالتبرع بإجراء 100 عملية قرنية بالمجان تماما لغير القادرين.





وقال إن مؤسسة صناع الخير نجحت من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" فى الكشف على 180 ألف مواطن وإجراء 19500 عملية جراحة عيون مختلفة، بالإضافة إلى اجراء 210 عمليات زرع قرنية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة ليلى الشاذلى، مديرة معهد الرمد التذكارى، أن تعاون مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة أبو العينين مع الهيئة عبر معهد الرمد التذكارى له دور كبير ومثمر فى القضاء على قوائم انتظار مرضى زراعة القرنية بالمعهد وعلى مستوى مصر بشكل عام.





وقالت إن هذا التعاون مستمر على مدار عام ونصف العام لإجراء 100 عملية، حيث تم الانتهاء من 75 عملية، وأجرينا 10 عملية زرع قرنية فى يوم واحد قامت بها ثلاث مجموعات من الأطباء المتخصصين من قيادات وأساتذة الهيئة والمعهد، حيث ترأس الدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة، أحد الفرق وقام بنفسه باجراء إحدى هذه العمليات، وقامت مديرة المعهد بترؤس فريق آخر، وقامت الدكتورة إيناس مراد، الاستشارية بالمعهد، بترؤس الفريق الجراحى الثالث، وقد تم إجراء العمليات بنجاح ليصبح ذلك إنجازا عظيما، حيث ولأول مرة في تاريخ جراحات زراعة القرنية يتم إجراء هذا العدد في يوم واحد.

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة أبو العينين الخيرية والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بإجراء أكبر عدد عمليات زرع قرنية فى يوم واحد بالمجان، وذلك بإجراء 10 عمليات قرنية بمعهد الرمد التذكارى، أحد معاهد هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وقام بإجرائها نخبة من قيادات وأساتذة الهيئة والمعهد.وأكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن احتفال الجهات الثلاث صناع الخير ومؤسسة أبو العينين وهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بإجراء 10 عمليات زرع قرنية يأتى تتويجا لبروتوكول التعاون الذى وقع مؤخرا بين الجهات الثلاث واستمرارا للتعاون في مجال إجراء عمليات زراعات القرنية بالمجان لغير القادرين.من جانبه، أوضح مصطفى عزت، مدير عام مؤسسة أبو العينين أن دعم المؤسسة لإجراء عمليات القرنية لغير القادرين بالتعاون مع صناع الخير وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إحد استراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى تقديم خدمات صحية فريدة وذات جودة بالمجان تماما لغير القادرين من جميع أنحاء الجمهورية، وأن المؤسسة وفى هذا الشأن نجحت حتى الآن في إجراء الآلاف من العمليات الجراحية في مختلف النواحى الطبية لغير القادرين مجانا، بالإضافة إلى تقديم خدمات إنسانية ومساعدات موسمية متعددة لغير القادرين.من جانبه، عبر الدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، عن سعادته بالتعاون بين الهيئة وصناع الخير ومؤسسة أبو العينين، موضحا أن إجراء 10 عمليات زراعة قرنية في يوم واحد في مكان واحد حدث طبى كبير ونادر لأن عمليات زرع القرنية صعبه جدا وتحتاج إلى تقنيات عالية وأطباء أكفاء لإجراء هذه العمليات، بإلاضافة إلى تكلفتها العالية، والتى تصل إلى 40 ألف جنيه للحالة الواحدة.وثمن محمد صلاح دور مؤسستى صناع الخير وأبو العينين ومساهمتهما مع الدولة في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى زرع القرنية، خاصة أن الخدمة الطبية في هذا المجال مكلفة جدا، مؤكدا أن تعاون المجتمع المدنى مع الجهاز التنفيذى للدولة في تقديم خدمات طبية نوعية لغير القادرين بالمجان نموذج جيد ونهج تتبعه جميع الدول بما فيها الدول المتقدمة، موضحا أن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة أبو العينين سوف يمتد إلى تخصصات أخرى منها القلب وأمراض السمع.