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أخبار البلد

"القومي للإعاقة" يشارك محافظة سوهاج احتفالاتها باليوم العالمي للإعاقة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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اماني نوار
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ في المؤتمر الموسع الذي نظمته محافظة سوهاج بمركز إعداد القادة بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون بين مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالمحافظة.

حضر اللقاء اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، ممثلًا عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والمستشار بهاء الدين مختار الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وشاهد المؤتمر على هامش فعالياته افتتاح معرض المنتجات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنتجات بعض مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، وضم المعرض مجموعة من المنتجات والأعمال اليدوية ومنها "الكروشية، والبامبو، والجلود، والإكسسوارات، والنحاس، والخوص، والسجاد، وبعض اللوحات الفنية والرسوم الكاريكاتورية".

من جانبه أشاد اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، بمعرض المنتجات اليدوية، لافتًا إلي حرص المحافظة علي توفير البيئة المناسبة لأبنائها من ذوي الإعاقة، وتطبيق كود الإتاحة بجميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية المختلفة، لتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى رؤية القيادة السياسية مصر 2030، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم جزء من نسيج هذا الوطن.

في ذات السياق وجه المستشار بهاء الدين مختار الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ الشكر لمحافظ سوهاج والسكرتير العام والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودها المبذولة، ودعمها الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة وتعاونها المثمر مع المجلس، مشيدًا بدعم واهتمام القيادة السياسية لجميع الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم بالمجتمع، والتي بدأت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام ذوي الإعاقة، وأصدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح لهم كيان مستقل يحافظ على حقوقهم القانونية.
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