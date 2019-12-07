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رياضة

بعد السقوط أمام الأهلي.. الهلال السوداني يفاوض ميتشو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:32 م
ميتشو مدرب الزمالك
ميتشو مدرب الزمالك
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محمد السعيد
دخل مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، في مفاوضات مع الصربي ميتشو لقيادة الفريق، خلفا للمقال صلاح آدم.

وكان الهلال السوداني، أعن أمس، الجمعة، إقالة صلاح أدم، بعد الخسارة أمام الأهلي 2 - 1، في الجولة الثانية، من درو المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية، أن إدارة الهلال فتحت خط المفاوضات مع ميتشو، لتولي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ورحل ميتشو عن تدريب الزمالك الاثنين الماضي، عقب الخسارة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد ، في دور المجموعات بدوري الأبطال.

يذكر أن الهلال السوداني انتصر على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف في أولى جولات دور المجموعات للبطولة، ليحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة خلف فريقي النجم الساحلي التونسي والنادي الأهلي.
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