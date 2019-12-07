لن تصدقوا.. ماذا تفعل ممارسة اليوجا للجسم خلال فترة الحمل؟

تفيد اليوجا الجسم فى العديد من الأشياء فهى تساعده فى التخلص من ألتهاب المفاصل، وتعمل أيضًا على أفادة صحة القلب وتقليل خطر التعرض للأزمات، كما تساعد بشكل كبير السيدات الحوامل فى تسهيل عملية الولادة.



ووفقًا لموقع "mayoclinic" إليكم أهم الفوائد التى تقدمها ممارسة رياضة اليوجا على الحوامل:-



- التنفس

تساعد ممارسة اليوجا على التركيز بشكل كبير مما يساعدك فى التحكم بالتنفس الذى يعمل على تقليل الأنقباضات القوية أثناء الحمل



- النوم

نساعد اليوجا على الأسترخاء بشكل كبير مما يهئ الجسم إلى تحسين النوم لمدة أطول



- التوتر

تساعد ممارسة اليوجا على تقليل التوتر والقلق بشكل فعال، لأنها تعمل على أسترخاء الجسم وتصفية الذهن بشكل قوى



- مرونة العضلات

تساعد ممارسة رياضة اليوجا على زيادة قوة ومرونة العضلات مما يساعدك على تحمل الآم الولادة بشكل أفضل



- كما تساعد ممارسة اليوجا على تقليل آلام أسفل الظهر والغثيان والصداع وضيق التنفس