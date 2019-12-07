بعد دخوله موسوعة جينيس .. مواقف تامر حسني الإنسانية

من المعروف عن الفنان تامر حسني، تشجيعه الدائم للشباب من خلال حرصه على كتابة منشورات إيجابية، تعطي طاقة إجابية لكل من لديه أحلام يريد أن يحققها.



وإستطاع تامر، أن يحصل على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، وذلك من خلال تحطيمه للرقم القديم المسجل في الموسوعة، حيث دعا تامر لتنظيم أول معرض لملابسه المشهورة من خلال أفلامه، وملابسه الشخصية، ليذهب ريعه للأطفال العرب المشردين فى كل أنحاء العالم.



بينما جاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.



كما أن للفنان تامر حسني مواقف إنسانية عديدة، كان من بينها إنتشار صورة له وهو برفقة عاملات نظافة أثناء حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، الذي فاز بها المنتخب الأوليمبي، كما تواجد من قبل في إحدى القرى البسيطة وقام بالجلوس على الارض برفقة سيدات بسيطة المستوى.



بينما استجاب تامر حسني، لمناشدة الإعلامية دعاء صلاح، مقدمة برنامج "مع دودي"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، عندما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا بمقابلة "منة الله محمد"، ضيفة البرنامج، والتي تُعاني من فقدان البصر.



وتفاعل تامر حسني، كثيرًا مع العديد من الاطفال والشباب المعاقين في حفلاته الغنائية حيث قام بإصطحابهم على خشبة المسرح والتقط الصور التذكارية معهم.



كما أهدى تامر، مستشفى سرطان الأطفال، أغنية في احد شهور رمضان، ولم يُكلف المستشفى جنيهًا واحدًا، وذلك بالإضافة إلى التبرع بأجره لصالح المستشفى، وعمل غرفة عناية مركزة للأطفال المرضى، ووهبها كصدقة جارية لوالده والدته.



بينما حرص تامر حسني، على إستقبال الفنان الراحل محمد شرف، برفقة الفنان أشرف زكي، عند نقله إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، وفي أغسطس 2017، تعرض الفنان طارق فؤاد لأزمة صحية، قبل شهور، بالتزامن مع تعرضه لأزمة مادية، ليُبادر "تامر" بتكفل علاجه، حيث تواصل معه على الفور، واطمئن عليه، ووعده بذلك الأمر، وكان ذلك بحضور المخرج عمر زهران.



وفي مارس 2015، احتفل تامر بعيد الأم، بصحبة الإعلامي عمرو الليثي، داخل أحد دور المسنين، حيث التقى بالسيدات هناك، وقدّم لهن العديد من الهدايا.