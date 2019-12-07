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رياضة

الدهراوي: تكريم الرئيس السيسي دافع قوي لنا لمواصلة الإنجازات .. صور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أعرب محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه عن سعادته لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال العالم في مونديال الناشئين الذي أقيم مؤخرا في تشيلي وأسفر عن تتويج منتخبنا الوطني بـ19 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

أكد الدهراوي أن تكريم الرئيس السيسي للأبطال من المؤكد أنه سيكون دافعا قويا للاعبين لمواصلة الإنجازات وانتزاع الألقاب في المحافل الدولية المختلفة.

أضاف أن الرئيس السيسي اعتاد على الاهتمام بالرياضة المصرية وتكريم الأبطال خير دليل على مدى حرصه على دعم مختلف الألعاب الرياضية التي تحقق إنجازات وترفع العلم المصري عاليا في المحافل الدولية.

أوضح الدهراوي أن الاتحاد المصري يعد القيادة السياسية المصرية بمواصلة الإنجازات في مختلف البطولات الدولية التي سيخوضها نجوم منتخبنا الوطني.

يذكر أن حفل تكريم بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه شهد تواجد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد وجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية
الدهراوي: تكريم الرئيس السيسي دافع قوي لنا لمواصلة الإنجازات .. صور
الدهراوي: تكريم الرئيس السيسي دافع قوي لنا لمواصلة الإنجازات .. صور
الدهراوي: تكريم الرئيس السيسي دافع قوي لنا لمواصلة الإنجازات .. صور
الدهراوي: تكريم الرئيس السيسي دافع قوي لنا لمواصلة الإنجازات .. صور
الدهراوي: تكريم الرئيس السيسي دافع قوي لنا لمواصلة الإنجازات .. صور
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