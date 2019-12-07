هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن تسخين الطعام في الميكروويف لا يتسبب في مرض السرطان وهي مجرد إشاعة، مؤكدا أن من يروج بان الميكروويف يسبب أمراض "تخاريف" لأنه كلام غير علمي.



وأكد الدكتور هاني الناظر خلال حواره لـ برنامج « السفيرة عزيزة» الذي يذاع على فضائية "دي ام سي"، أن الإشاعة غرضها التحفيز التجاري وزيادة التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي.



وتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن أبحاث مرض السرطان العالمية أكدت أنه لا علاقة بمرض السرطان بالتسخين الطعام بالميكرويف.



وأشار الدكتور الناظر، أن تسخين الطعام في الميكرويف، يمكن أن يتسبب فقط بنقص القيمة الغذائية وليس أمراض سرطانية.



وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن مرقة الدجاج احدي المنتجات التي تعرضت لشائعات تجارية أيضا، وهي لا تسبب امراض سرطانية.