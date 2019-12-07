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أخبار العالم

السعودية: تبادل السفراء بين واشنطن والخرطوم خطوة لرفع السودان من الدول الراعية للإرهاب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:37 م
وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
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محمود نوفل
رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم السبت، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.

وقالت الوزراة إن "تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهما للمرحلة المهمة التي يمر بها السودان، والتي تتطلب تظافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات".

وأضافت أن "ذلك يشكل دعما للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس 2019".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تسهم في مد جسور متينة من العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسمه من الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مر بها السودان".

وكشفت الولايات المتحدة في وقت سابق، عن نيتها تعيين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

ويعتبر حمدوك، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985، إلا أنه لم يلتق بوزير الخارجية مايك بومبيو أو الرئيس دونالد ترامب لتواجدهما خارج البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من منصبه في أبريل/نيسان الماضي عقب 30 عاما قضاها كرئيس للبلاد.

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الزيارة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.
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