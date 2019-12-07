جربي بنفسك .. طريقة فعالة في القضاء على مشكلة جلد الوزة

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشاكل البشرة المتعددة، حيث تعتبر مشكلة جلد الوزة من أشهر المشاكل التي تزعج السيدات، خاصة في اليدين والساقين حيث يظهرالشعر أسفل الجلد، مما يتسبب في ظهور بقع سوداء التي تجعل البشرة تبدو مثل جلد الوزة، لحسن الحظ نشر موقع " health line " طريقة طبيعية تساعدك فى التخلص من مشكلة جلد الوزة.



-المكونات :-



سكر

زيت زيتون



-الطريقة :-



خلط مقدار من السكر مع نصف المقدار من زيت الزيتون .

وضع الخلطة على الجلد بحركات دائرية متكررة بلطف مع الاستمرار في الدعك لعدة دقائق.

ثم غسل البشرة بالماء الفاتر.



كما أن الترطيب اليومي للبشرة مرة أو مرتين يوميا وخاصة في فصل الشتاء بجانب استخدام الكريمات تساعد في التخلص من جلد الأوز وتضيف نعومة للجلد.



