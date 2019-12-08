أصل الحكاية.. صاحب عبارة منبه يا معلمي ابن بورسعيد بدأ ببيع الآلات الموسيقية وقدم 40 فيلمًا

الكثير من ابناء مصر والوطن العربى استوقفتهم شخصية الفنان "حسن أتلة " صاحب الجسم البدين واحد نجوم الفكاهة منذ خمسينيات القرن المنقضى.





وعلق الفنان " حسن اتله " فى أذهان الكثيرين بعباراته الشهيرة " منبه يامعلمى منبه " و"إنتى نيلة أوى" و"أنا عندي شعره ساعة تروح وساعة تيجي".





والغريب ان الكثيرون من عاشق فن " أتله " لا يعرفوا انه مواليد المدينة الباسلة حتى البورسعيدية انفسهم لا يعرفون ان صاحب عبارة منبه يامعلمى مواليد بورسعيد عام 1914 وانه كان يمتلك محلًا لبيع وتأجير الآلات الموسيقية وخصوصا الآلات النحاسية في شارع محمد على.





بدأ " اتله " نشاطه الفنى بالإذاعة حيث كان أحد أبطالها، وظهر سينمائيًا في بداية الخمسينيات بأدوار قصيرة يغلب عليها الطابع الكوميدى نجح فيها باستغلال بدانته التي عرف بها، دخل السينما عن طريق الإذاعة التي كانت أهم وسائل الترفيه في ذلك الوقت من خلال البرنامج الشهير "ساعة لقلبك" الذي قدر موهبة الرجل كما قدم ثنائيا كوميديا بالاذاعة عرف باسم "حسن وحسان" ولكنه انفصل ولم يكتب له الاستمرارية. رحل في صمت دون أن يشعر به أحد.





وشارك حسن اتله في العديد من الأفلام منها «حماتى ملاك» الذي قام فيه بدور «غزال» صبى الحانوتى، و«إسماعيل ياسين فى الجيش» وجسد فيه دور حسين الطباخ، وفيلم «إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين» والذي أدى فيه دور المجنون.





وقدم " اتله" أكثر من 40 فيلمًا، آخرها «الحسناء واللص»، عام 1971، بينما بدأ الظهور في الأعمال السينمائية في بداية الأربعينيات، من خلال فيلم «أحب الغلط»، واشتهر بأدواره البسيطة بجانب الفنان إسماعيل يس، ومنها دوره في فيلم «ابن حميدو»، عام 1957، حين أدى دور عسكري نقطة التفتيش الذي يقول له «ابن حميدو»: «فتشني فتش، والنبي تفتشني فتش».



