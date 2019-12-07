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توك شو

شوقي غريب يكشف رسالة الرئيس خلال تكريم أبطال المنتخب الأوليمبي والإسكواش والكاراتيه

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الكابتن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، إن الرئيس السيسي كرم أبطال المنتخب الأوليمبى ومنتخبات الإسكواش والكاراتيه.

وأضاف شوقي غريب خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأجواء أثناء تكريم الأبطال كانت جيدة وجميلة جدا وشعر الأبطال بأنهم حققوا انجازات عظيمة لمصر يستحقون التكريم على ذلك.

وتابع شوقى غريب، أن الرئيس السيسي وجهة رسالة هامة إلى الأبطال أثناء تكريمهم بأن يقدموا المزيد من تحقق النجاح فى جميع الألعاب الرياضية لكى يكونوا قدوة للأجيال القادمة من الشباب.

وأشار شوقى غريب، أننا نريد أن نضيع الكرة المصرية على التراك العالمى لكرة القدم، مضيفا أن الفريق يسعى لذلك من وقتنا هذا لفعل تلك الإنجاز فى الوقت القادم القليل.

وأوضح شوقى غريب، أن الدولة المصرية وفرت الكثير من التسهيلات والخدمات التى يحتاجها كل لاعب لتقديم أفضل الانجازات، مشيرا إلى أنه الفريق يجتهد لكي يحقق طموح الشعب المصرى فى النجاح وتحقيق نتيجة غير مسبوقة من قبل.
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