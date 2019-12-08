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رياضة

الأهلي يؤجل ملف التجديد لـ الرباعي الكبار

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل ملف تجديد تعاقد الرباعي الكبار بعض الوقت في ظل الضغط الكبير للمباريات في الثلاث مسابقات، الدوري كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وتسود حالة من الغضب الشديد لدي الرباعي الكبير وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بسبب عدم حسم موقفهم حتي الأن، وإن كان الثنائي عاشور وإكرامي أقل حدة نسبيًا في هذا الأمر من أحمد فتحي والحاوي وليد سليمان في ظل الغموض الشديد الذي يكتنف تلك الأزمة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن كشف الجهاز الفني للفريق أن الجزائري بغداد بونجاح ليس في حسابتهم الفنية خاصة أن الجميع يعرف راتبه السنوي الكبير الذي يحصل عليه في النادي الذي يلعب له حاليًا وهو يقدر ب5 ملايين دولار وهو فوق إمكانيات النادي المادية.

وقال عضو بالجهاز الفني أن نفس الأمر ينطبق علي البرازيلي كينو المعار من بيراميدز الي الجزيرة الإماراتي وهو يتقاضي راتب كبير هناك بجانب أنه يلعب جناح والفريق الأحمر ليس في حاجه الآن سوي لمهاجم قوي، وأضاف أن الفريق لم يفكر في التفاوض لضم يوسف البلايلي لنفس الأسباب السابقة.

وتابع ان الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر حدد ما يلزمه في فترة الإنتقالات الشتوية وتم إخطار لجنة التخطيط بذلك في ضوء ما هو متاح طبقًا للائحة التي تقضي بأحقية الأهلي في إستبدال لاعبين فقط.

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