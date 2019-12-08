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فن

النجمة القمر.. وفاء سالم بصحبة نسرين طافش

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
وفاء سالم بصحبة نسرين
وفاء سالم بصحبة نسرين طافش
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محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء سالم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت وفاء سالم في الصورة بصحبة نسرين طافش، وعلقت: "مع النجمة القمر نسرين طافش" ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن اخر اعمال وفاء سالم مسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، وتم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي، وجسدت وفاء في العمل شخصية حماة حمادة هلال، وتتعرض خلال الأحداث للعديد من المشاكل والصراعات.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم سوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل، ومحمد نجاتي، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد بكير.

كما شاركت نسرين طافش في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
النجمة القمر.. وفاء سالم بصحبة نسرين طافش
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