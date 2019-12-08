الجوانب الإيجابية للفوضى.. مايا دياب تتألق بالأسود في الرياض

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة انيقة ،من موسم الرياض .



ظهرت مايا دياب بفستان طويل أسود عليه جاكيت طويل مخطط باللون الذهبى فى أسود، نسقت معه بوت قصير أسود، والتقطت الصورة وهي متكئة على كرسى من داخل غرفة فى فندق بالرياض .



اعتمدت مايا دياب على وضع لمسات بسيطة من المكياج الجذاب الذى ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه، ونالت اعجاب متابعيها.



وعلقت مايا على الصورة قائلة "الجوانب الإيجابية للفوضى في صورة واحدة. لقد كانت واحدة من أفضل التجارب التي مررت بها على الإطلاق. سوف نعود قريبا لوكاندة_الاوباش موسم_الرياض .



وأحيت مايا دياب، مؤخرا، حفل غنائي كبير يوم 9 نوفمبر الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، وسط حضور جماهيري ضخم.



وطرحت مايا دياب، مؤخرًا كليب بعنوان "يابا يابا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.