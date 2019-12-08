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رياضة

بالأرقام.. ميسي يصبح الأكثر تسيجلًا لـ الهاتريك في تاريخ الدوري الإسباني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اكتسح نادي برشلونة، ضيفه ريال مايوركا، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسى "هاتريك" فى الدقائق 17 و41 و83، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم فى صدارة الهدافين هذا الموسم.

هاتريك ميسي جعله يتجاوز البرتغالى كريستيانو رونالدو كأكثر من سجل هاتريك فى تاريخ الليجا، حيث سجل ليونيل ميسى 35 مرة ورونالدو 34 مرة أما دى ستيفانو زارا 22 مرة.

وكان ليونيل ميسي، توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 34 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
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