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رياضة

جمال الغندور يكشف عن رأيه في ظهور التحكيم النسائي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه راض عن بداية ظهور التحكيم النسائي في مباريات الرجال خلال منافسات دور الاثنين لبطولة كأس مصر، مشددا على أن التجربة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين.

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " ظهور التحكيم النسائي بمباريات الدوري الممتاز لابد أن يكون بحساب لأنني اعتدت دائما على أن تكون كل تجربة جديدة تأخذ وقتها وتسير الأمور خطوة بخطوة".

وأضاف: " التحكيم النسائي ظهر بشكل جيد في مباريات الكأس وأتمنى استمرار التجربة بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة".
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