رئيس لجنة الحكام يتحدث عن موعد تطبيق الـ VAR



أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يسعى لتكرار تجربة عام 2005 حينما كان رئيسا للجنة الحكام أيضا، من خلال دعم الحكام الجدد بتواجد الحكام الدوليين معهم كحكم رابع".



وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " في 2005 ظهر إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة ومحمد الصباحي وكانت بدايتهم من خلال وجود حكم رابع من أصحاب الخبرة معهم في المباريات حتى يستفيدوا من خبراتهم".



وعن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز قال الغندور: " من الصعب تحديد موعد محدد لتطبيق تقنية الفيديو ولكن كل ما أستطيع قوله أن اتحاد الكرة يعمل كل ما بوسعه لدخول تلك التقنية وظهورها بالدوري المصري خلال أقرب وقت ممكن.



وأضاف: خاصة وأنه لابد أن يحصل الحكام على رخصة الفار حتى يستمر تواجدهم بالدوري الممتاز وهذا ما يتم العمل عليه خلال تلك المرحلة".