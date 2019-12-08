ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن موعد تطبيق الـ VAR

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
Advertisements
ريهام بكير

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه يسعى لتكرار تجربة عام 2005 حينما كان رئيسا للجنة الحكام أيضا، من خلال دعم الحكام الجدد بتواجد الحكام الدوليين معهم كحكم رابع".

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " في 2005 ظهر إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة ومحمد الصباحي وكانت بدايتهم من خلال وجود حكم رابع من أصحاب الخبرة معهم في المباريات حتى يستفيدوا من خبراتهم".

وعن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز قال الغندور: " من الصعب تحديد موعد محدد لتطبيق تقنية الفيديو ولكن كل ما أستطيع قوله أن اتحاد الكرة يعمل كل ما بوسعه لدخول تلك التقنية وظهورها بالدوري المصري خلال أقرب وقت ممكن.

وأضاف: خاصة وأنه لابد أن يحصل الحكام على رخصة الفار حتى يستمر تواجدهم بالدوري الممتاز وهذا ما يتم العمل عليه خلال تلك المرحلة".
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجنايني: كرة موحدة للدوري قريبا.. وتقنية الفيديو مكلفة لهذا السبب .. فيديو

ليفربول السبب.. مانشستر سيتي يقدم شكوى ضد حكم المباراة

أحمد جمال يدير مباراة إف سي مصر ودجلة.. وجريشة للمقاصة وحرس الحدود

مباراة الاتحاد والإسماعيلي بـ استاد الحدود

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى الدوري وكأس مصر

اتحاد الكرة فى ورطة .. حكام المغرب تحرج عمرو الجناينى بـ ملف الـ VAR

ترشيحاتنا

شاهد | هدفا مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

لم يتناول الطعام لـ4 أيام.. لبناني يضرم النار في نفسه وسط المتظاهرين| تفاصيل مؤثرة

3 ساعات ميت في العمليات .. طبيب الدقهلية يعرض 300 ألف جنيه على أسرة شاب توفى أثناء اجراء اللحمية

مدير استاد السلام: الملعب مفتوح لكل الأندية

في مباراته الـ 100.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورنموث

طعن وحرق شابة من مغتصبها أثناء توجهها للمحكمة .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوانب الإيجابية للفوضى.. مايا دياب تتألق بالأسود في الرياض

بـ جاكيت أسود.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع