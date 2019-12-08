ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جوشوا يهزم رويز ويستعيد لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير

استعاد البريطاني أنطوني جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي إيه" ،ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو"، والاتحاد الدولي للملاكمة "أي بي إف" والمنظمة الدولية للملاكمة "أي بي أو" للوزن الثقيل بالفوز بقرار بالإجماع على على بطل العالم المكسيكي - الأميركي أندي رويز جونيور في الدرعية، بالسعودية.

وفي أول نزال للوزن الثقيل لرياضة الملاكمة في السعودية، تفوق جوشوا على منافسه الأميركي - المكسيكي المولد بعد 12 جولة بالنقاط.

وكان رويز جونيور قد فاجأ جوشوا بالفوز بالضربة القاضية في الجولة السابعة في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك في يونيو الماضي.

وبدأت ليلة المباراة بثمان نزالات سبقت المواجهة الأهم، إذ فاز الإماراتي ماجد النقبي على الجورجي إيليا برو اشفيلي والسعودي زهير القحطاني على الكويتي عمر الدوسري، و الأذربيجاني محمد رسول مجيدوف على البريطاني توم ليتل والكرواتي فيليب هرجوفيتش على المكسيكي - الأميركي الشاب إيريك مولينا والبريطاني ديليان وايت يتغلب على البولندي ماريز واش

فيما تعادل الروسي ألكساندر بوفيتكن مع الأميركي مايكل هنتر قبل فوز دييجو باتشيكو على سليماني سعيدي بالضربة القاضية بعد دقيقتين فقط من بداية النزال.
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسم الدرعية.. مكاسب السعودية: 50 مليون مشاهد وزيادة إشغالات الفنادق 54%

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

ولي عهد السعودية يحضر نزال الدرعية أكبر حدث رياضي في العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟ حقائق لا تعرفها عن البرزخ

رد فعل تامر حسني على تهنئة تركي آل الشيخ بدخوله موسوعة جينيس

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تشعل انستجرام بـ صورة مع سلمى حايك.. شاهد

لكل عروسة .. 20 صورة لصيحات موضة الركنة المودرن 2020

إطلالة تخطف الأنظار.. صابرين فى أول ظهور بعد خلع الحجاب

إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوانب الإيجابية للفوضى.. مايا دياب تتألق بالأسود في الرياض

بـ جاكيت أسود.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع