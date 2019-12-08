هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

تحتار النساء يوميا في اختيار وجبة إفطار شهية لأسرتها بعيدًا عن تناول الوجبة المعتادة الفول والطعمية، ويمكنك تناول أكلة صحية سريعة مكونة من الزبادي بالشوفان والفواكه مع كوب من عصير البرتقال والجزر الطازج، فهي سهلة وسريعة وخفيفة على المعدة صباحا، ومفيدة وصحية لأصحاب الدايت.





الزبادي بالشوفان

المكونات :

٣ ملاعق شوفان

علبة زبادي

ملعقة عسل

شرائح موز أو فراولة أو تفاح





طريقة عمل الشوفان بالزبادي :

اخلطي الزبادي مع الشوفان وقلبيه وضيفي عليه ملعقة عسل وشرائح الفاكهة سواء الموز أو التفاح ، فهي وجبة متكاملة وصحية وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.





عصير البرتقال والجزر





اسلقي ثمرة جزر في ماء مغلي لمدة عشر دقائق





ضعي الجزرة المسلوقة بالماء في الخلاط وضيفي لها برتقالة





اخلطي المكونات معا حتى تحصلي على خليط ناعم متجانس .



