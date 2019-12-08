ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

للمرة الثانية.. منح شهادة الأيزو العالمية لمدينة العاشر من رمضان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
استقبل المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لجنة من الشركة المانحة لشهادة الجودة العالمية "الأيزو" رقم ٤٥٠٠١، لمراجعة إجراءات منح الشهادة للمرة الثانية على التوالي، بعد التأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات "الأيزو"، وذلك بحضور مسئولي الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي جهاز المدينة.

وقال المهندس خالد شاهين: قامت اللجنة بالمرور على الإدارات المعنية بجهاز المدينة، ومنها (مركز خدمة المواطنين – المخازن - الحركة) وعدد من الإدارات الأخرى.

وأشاد أعضاء اللجنة بأداء مركز خدمة المواطنين بالجهاز، وأحقية الإدارة في الترشح لنيل شهادة "الأيزو" رقم (٩٠٠١).

وأضاف رئيس الجهاز، أن أعضاء اللجنة أثنوا على جودة تطبيق المواصفات العالمية بعدة إدارات، وأوصوا بتجديد منح الشهادة لجهاز المدينة بعد استكمال بعض الإجراءات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على الريادة والجودة العالمية في تنفيذ المشروعات وإدارتها، وكذا التعامل مع المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس العاشر من رمضان يوجه بتكثيف المرور على أعمدة الإنارة

بدء زراعة وتشجير المدخل الثالث لـ مدينة العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 8 -12-2019 .. فيديو

العشاء الأخير.. هكذا أخبر الملازم السعودي قتلاه بطريقة موتهم قبل الهجوم

بعد تصريحات البكيني والشورت | 10 صور تبرز جرأة رانيا يوسف

مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى باستكمال مراحل مترو الأنفاق والارتقاء بالخدمة

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

بعد توقفها منذ 2015.. النواب يتدخل لـ زيادة الأجور المتغيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي