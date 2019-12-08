للمرة الثانية.. منح شهادة الأيزو العالمية لمدينة العاشر من رمضان

وقال المهندس خالد شاهين: قامت اللجنة بالمرور على الإدارات المعنية بجهاز المدينة، ومنها (مركز خدمة المواطنين – المخازن - الحركة) وعدد من الإدارات الأخرى.







وأشاد أعضاء اللجنة بأداء مركز خدمة المواطنين بالجهاز، وأحقية الإدارة في الترشح لنيل شهادة "الأيزو" رقم (٩٠٠١).

استقبل المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لجنة من الشركة المانحة لشهادة الجودة العالمية "الأيزو" رقم ٤٥٠٠١، لمراجعة إجراءات منح الشهادة للمرة الثانية على التوالي، بعد التأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات "الأيزو"، وذلك بحضور مسئولي الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي جهاز المدينة.وأضاف رئيس الجهاز، أن أعضاء اللجنة أثنوا على جودة تطبيق المواصفات العالمية بعدة إدارات، وأوصوا بتجديد منح الشهادة لجهاز المدينة بعد استكمال بعض الإجراءات.وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على الريادة والجودة العالمية في تنفيذ المشروعات وإدارتها، وكذا التعامل مع المواطنين.