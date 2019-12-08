الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إننا في نهاية فصل الخريف ونتمتع بأحواله الجوية من دفء في ساعات النهار والبرودة ليلًا.





وتابع محمود شاهين، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن درجات الحرارة في المعدل الطبيعي لها، ومن المتوقع بداية فصل الشتاء وأجوائه يوم 23 من الشهر الجاري.





وينصح محمود شاهين، بأنه على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم لأن ساعات الليل باتت أطول من ساعات النهار، لذلك نشعر بالبرودة بمجرد غياب أشعة الشمس.





وأضاف محمود شاهين، أن درجات الحرارة تصل ليلًا من 13- 14 درجة مئوية، وهذا انخفاض كبير ملحوظ في درجات الحرارة نستشعره بمجرد التعرض للهواء، لأن درجة حرارة الجسم تكتسب من المنازل وتكون درجة حرارتها أعلى من الخارج.





وذكر محمود شاهين، أن على كبار السن والأطفال الذاهبين للمدارس الحرص على ارتداء ملابس شتوية من أول النهار لأن جسمهم أضعف من الشخص البالغ، مع التوقع في سقوط الأمطار الكثيفة ومتوسطة الشدة، وستكون على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا، وهي غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتشهد الرياح خفيفة مما تجعل الملاحة البحرية معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر، مضطربة نسبيًا في الاتجاه للبحر المتوسط ولكن تأثيرها على الملاحة سيكون محدود من ناحية الغرب تجاه كل من محافظات السلوم ومطروح وقد لا تصل الى الإسكندرية.



