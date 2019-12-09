أرض الفيروز تتزين.. شرم الشيخ في أجمل صورة لاستقبال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة



استعدت مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، حيث بدت مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة لها، وارتدت ثوب الحسن والجمال المرصع بالورود والأزهار والأنوار الساطعة وقد ظهرت لافتات وشعارات منتدى الشباب في كل الشوارع و الميادين والجداريات التي تظهر جمال معالم مدينة شرم الشيخ.



وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جنوب سيناء استعدت بكامل إداراتها وأجهزتها لتجميل وتطوير مدينة شرم الشيخ حتي تكون جاهزة لاستقبال منتدي شباب العالم المقرر انعقاده خلال الفترة من 14 الي 17 ديسمبر من الشهر الجاري وذلك من خلال أعمال جمالية تشمل جدارية حديثه منها اقامة حديقة كبيرة بجانب أيقونة السلام بطريق السلام لتبرز جمال المدينة وتم إسناد أعمال التجميل والتطوير بها إلى هيئة التطوير الحضاري .

لفت المحافظ أن شرم الشيخ جاهزة طوال العام ومستعدة لانعقاد كل المؤتمرات الإقليمية والدولية بما يؤكد أن مدينة السلام استعادت سياحة المؤتمرات أحد أبرز أنواع السياحة التي أشتهرت بها بخلاف سياحة الغوص والأنشطة البحرية والسفاري والسياحة الرياضية والبيئية والدينية حيث تم الانتهاء من إنشاء مضمار لسباقات الهجن لإحداث تنوع في المنتج السياحي ودعم رياضة وسباقات الهجن وأصبح مضمارًا دوليا يستقبل رواد هذا النوع من الرياضات من كل دول العالم يضاف إلى أنواع الرياضة الموجوده في شرم الشيخ.



قال المحافظ، إن شرم الشيخ تم تطويرها لتصبح مدينة عالمية للمؤتمرات خاصة بعد افتتاح قاعة المؤتمرات الدولية الجديدة والتي أقيم بها احتفالية شباب العالم العام الماضي على هامش منتدى شباب العالم وتستوعب أعداد أكبر من تلك التى استقبلتها العام الماضي خاصة وأن قاعة المؤتمرات أقيمت على مساحة أكبر من القاعة القديمة.



أشار المحافظ إلى أن هيئة التنمية السياحية وافقت علي استكمال رصف طريق محمية نبق السياحية الواقعة في شمال المدينة بطول 3 كيلو متر وأصبح الطريق مزدوجًا عبارة عن حارتين مروريتين لاستيعاب المارين بسياراتهم والسيارات التى تنقل ضيوف المؤتمر من الشباب والمسئولين.



شدد المحافظ على اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ على إعادة تخطيط شرم الشيخ بأكملها بالألوان الفسفورية واضحة الرؤية فضلا عن إنهاء استعدادات منطقة خليج نعمة السياحية لاستقبال ضيوف منتدى الشباب حيث تزينت المنطقة لتكون جاهزة لاستقبال كافة الوفود والسياح من رواد مدينة السلام وإقامة معارض مشغولات بدوية لإبراز منتجات المرأة من المشغولات والمنتجات الأخرى مثل الجوالج والشال الصوف وأزياء المرأة السيناوية و التي تعد موروثًا ثقافيًا.



وأمر المحافظ بصيانة أعمدة الإنارة في شرم الشيخ بأكملها وليس طريق السلام فقط وتغيير بطاريات الأعمدة التى تعمل بوحدات الطاقة الشمسية قبل المؤتمر مع انارة منطقة السفاري والجبال بطريقة غير مباشرة والمقرر إقامة حفل العشاء البدوي لضيوف المؤتمر بها.



وأكد أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أن المنتدى سوف يظهر جمال وصورة شرم الشيخ التي سوف تبهر العالم وتجذب السياحة إليها . وأكد محمود صالح رئيس لجنة شباب حزب الوفد بجنوب سيناء أن منتدى شباب العالم أصبح أيقونة عالمية ليعلم العالم أجمع كم تهتم مصر بشبابها.