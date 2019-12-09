شريكة فيسبوك.. Cambridge Analytica متورطة في خداع المستخدمين

قالت لجنة التجارة الفيدرالية FTC، إنها اكتشفت أن شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، للاستشارات السياسية البريطانية المغلقة الآن، قد خدعت المستهلكين بشأن جمع بيانات موقع "فيسبوك" لتوصيف الناخبين واستهدافهم.



ووفقا لما ذكرته وكالة"روتيرز"، وجدت اللجنة أن "كامبريدج أناليتيكا" متورطة في ممارسات خادعة تتعلق بمشاركتها في إطار حماية الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو اتفاق بشأن نقل البيانات الشخصية عبر الحدود.



ويمنع أمر الوكالة الشركة الاستشارية البريطانية من تحريف مدى حماية الخصوصية والسرية للمعلومات الشخصية، كما أنه يمنعها من المشاركة في إطار حماية الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من المنظمات التنظيمية المماثلة، ولكن من غير الواضح في الوقت الحالي تأثير أمر الوكالة الأميركية، وذلك لأن الشركة الاستشارية لم تعد تعمل.



ويأتي أمر لجنة التجارة الفيدرالية بعد أن وافقت شركة "فيسبوك" في شهر يوليو الماضي، على دفع غرامة بقيمة 5 مليارات دولار إلى FTC، من أجل تسوية التحقيق الحكومي في ممارسات الخصوصية، فيما تواصل الوكالة الحكومية متابعة تحقيقا منفصلا يتعلق بمكافحة الاحتكار في الشركة.



وكان التحقيق الذي أجرته لجنة التجارة الفيدرالية مع فيسبوك وكامبردج أناليتيكا مدفوعًا بادعاءات تفيد بأن فيسبوك قد انتهكت قرارًا صادرًا في عام 2012، من خلال المشاركة غير الصحيحة لمعلومات تخص 87 مليون مستخدم مع الشركة الاستشارية البريطانية.



وبموجب الشروط الصادرة من لجنة التجارة الفيدرالية FTC، يطلب من الشركة حذف أي بيانات جمعتها من مستخدمي فيسبوك، وعدم تقديم تحريفات في المستقبل حول كيفية جمع البيانات.