للحفاظ على صحة المواطنين.. إحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بمدينة الخارجة

وقعت مديرية الإسكان بالوادى الجديد وإدارة الأشغال العامة بروتوكول تعاون لإحلال وتجديد خطوط مياه الاسبستوس بخطوط جديدة من البلاستيك الآمن.



قال المهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة، إن الخطة تشمل أحياء البلد القديمة والقلقان ومصنع البلد وطريق الداخلة بإجمالى أطوال 2300 متر طولى.



وأضاف أنه تم البدء فى أعمال إحلال وتجديد لشبكة الصرف صحى ومياه ورفع مناسيب شوارع والغرف الصرف بحى البرى وحى المجاهدين بمدينة الخارجة ضمن خطة مديرية الإسكان لرفع كفاءة البنية التحتية بأحياء المدينة.



يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكات وخطوط مياه الشرب حفاظا على صحة المواطنين.



يذكر أنه في الفترة الماضية تم تغيير العديد من خطوط مياه الشرب في معظم القرى بمراكز المحافظة الخمس , وذلك لضمان وصول مياه نقية للمواطنين.

