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أخبار العالم

تفاصيل جديدة.. عم السعودي مطلق النار بولاية فلوريدا يكشف كواليس سفر ابن أخيه لأمريكا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:51 م
محمد الشمراني مطلق
محمد الشمراني مطلق النار في فلوريدا
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على صالح
كشف سعد الشمراني، عم محمد الطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة بينساكولا في ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 3 أمريكيين كواليس الفترة التي سبقت سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وقال عم الطالب السعودي منفذ حادث إطلاق النار في القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا، وفق تصريحات حصرية لـ شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "محمد لم يكن يبدو عليه أي أمور مثيرة للريبة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن ابن أخيه كان "حسن الخلق والأدب تجاه عائلته ومجتمعه"، لافتا إلى أن محمد "محافظا على دينه وصلاته وصدقه والتزاماته".

وتابع سعد قائلا إن ابن أخيه كان "طفلا محبوبا وذكيا بل ذكيا بصور غير عادية"، لافتا إلى أن بلاده بحاجة "للوصول إلى الحقيقة" وإن كان محمد مذنبا فإنه عندها سيكون "مسؤولا أمام الله".

وفي تصريحات أخرى أدلى بها عم منفذ حادث فلوريدا لـ صحيفة عكاظ السعودية، قال سعد الشمراني، إن أفعال ابن أخيه لا تعكس 'إنسانية وولاء عائلته لقيادة المملكة العربية السعودية.

وأدان سعد الشمراني فعل ابن أخيه وأكد أنه لا يمثل سوى نفسه، مؤكدا أن قبيلته معروفة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود بمواقف أعضائها الكريمة، مضيفا أن قبيلته لا يمكن إلا أن تدين هذا العمل الإجرامي الذي يرفضه المجتمع السعودي.

وأضاف: "كانت الأخبار بمثابة صاعقة بالنسبة لنا، لأن جميع أفراد القبيلة الذين خدموا الدولة وما زالوا يخدمونها بكل إخلاص وولاء، يؤكدون دائمًا على أهمية نبذ الفكر المتطرف".

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وتابع أن والد محمد الشمراني متقاعد من السلك العسكري ولفت الانتباه إلى حقيقة أن محمد الشمراني قد أرسل على منحة دراسية إلى الولايات المتحدة ليتخصص في تطوير معدات المطارات.

وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية أنباء تفيد بأن المتدرب محمد الشمراني، سعودي الجنسية، متدرب في سلاح الجو، فتح النار داخل قاعدة بحرية أمريكية في بينساكولا، فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صورة السعودي محمد الشمراني مطلق النار بقاعدة مؤكدا أنه كان طالبا في قاعدة بينساكولا في فلوريدا ويبلغ من العمر 21 عاما، وأنه ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي.
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