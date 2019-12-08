ارتفاع جديد | سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-12-2019

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ارتفعتفي ختام التعاملات بشكل طفيف، حيث سجلوهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 659 جنيهًا مرتفعا بقيمة جنيه واحد عن مستهل تعاملات اليوم وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلتالأوسع انتشارًا في مصر 659 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 753 جنيهًا بارتفاع جنيه ايضا.وبلغ، نحو 565 جنيهًا بارتفاع جنيها، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 439 جنيها.وسجل السعر العالمى للذهب نحو 23,423 جنيها للأوقية.وسجل5,272 جنيها.وتختلفبالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة، خاصةفي مصر اليوم.