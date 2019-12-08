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اقتصاد

ارتفاع جديد | سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-12-2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:21 م
مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في ختام التعاملات بشكل طفيف، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 659 جنيهًا مرتفعا بقيمة جنيه واحد عن مستهل تعاملات اليوم وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

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ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 659 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 753 جنيهًا بارتفاع جنيه ايضا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 565 جنيهًا بارتفاع جنيها، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 439 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 23,423 جنيها للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5,272 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم.
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