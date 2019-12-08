أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم.. تعرف عليها





أسعار العملات الأجنبية اليوم 8-12-2019



أما على صعيد البنوك الخاصة، فسجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 52.55 جنيه للشراء، وللبيع 53.31 جنيه، وسجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 52.74 جنيه للشراء، وللبيع 53.65 جنيه.

أما على صعيد البنوك الخاصة، فسجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 52.55 جنيه للشراء، وللبيع 53.31 جنيه، وسجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 52.74 جنيه للشراء، وللبيع 53.65 جنيه.

تباين سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، في تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية سواء وطنية أو خاصة.وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 52.92 للشراء، و53.27 للبيع، وعلي صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي 52.66 جنيه للشراء، وللبيع 53.24 جنيه، وفي بنك مصر 52.67 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.