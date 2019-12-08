الدولار بـ 16.16 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 8-12-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاحد 8-12 -2019 استقرارا وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى.





وفيما يلي سعر الدولار اليوم، الاحد 8-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية:





سعر الدولار الأمريكي





سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد ، شراءً 16.06، وبيعا 16.16 جنيه.





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد ، شراءً 17.73 وبيعا 17.95 جنيه بمستهل التعاملات.





سعر الجنيه الاسترليني​





أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراء 21.04 وبيع 21.27 جنيه.





سعر الفرنك السويسرى​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الاحد، شراء 16.19 وبيع 16.38 جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد، فقد سجل شراءً 14.74 وبيع 14.88 جنيه.





سعر اليوان الصينى



