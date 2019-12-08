جمعية رجال الأعمال: الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة إلى 14%

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الاقتصاد المصري حقق خلال السنوات الأربع الماضية طفرة كبيرة في النمو متمثلة في رفع التصنيف الائتماني وخفض معدلات الفائدة وتحسين كافة الأوضاع الاقتصادية.



وأوضح فوزي خلال كلمته بمؤتمر مدن المستقبل في مصر قبل قليل، أن الدولة حاليا تسعى لمضاعفة الرقعة المعمورة وزيادتها من 7% إلى 14%خلال الفترة المقبلة.



وتابع أن المشروعات العملاقة المتعددة التي بدأت الحكومة في تنفيذها ساهمت في خلق آلاف من فرص العمل، وعلي رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعادل مساحتها بعض الدول.



ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن الدولة لا تنفذ فقط مشروعات إسكان، ولكن تنفذ إلى جانبها مشروعات خدمية متنوعة من مدارس ومستشفيات ومبان خدمية متنوعة توفر فرص عمل دائمة، وتستهدف بهذا الاستفادة القصوى من النمو السكاني.

