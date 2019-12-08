ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة إلى 14%

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال
Advertisements
آمنة عبدالعظيم تصوير ايهاب اشرف
قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الاقتصاد المصري حقق خلال السنوات الأربع الماضية  طفرة كبيرة في النمو متمثلة في رفع التصنيف الائتماني وخفض معدلات الفائدة وتحسين كافة الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح فوزي خلال كلمته بمؤتمر مدن المستقبل في مصر قبل قليل، أن الدولة حاليا تسعى لمضاعفة الرقعة المعمورة وزيادتها من 7% إلى 14%خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن المشروعات العملاقة المتعددة التي بدأت الحكومة في تنفيذها ساهمت في خلق آلاف من فرص العمل، وعلي رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعادل مساحتها بعض الدول.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن الدولة لا تنفذ فقط مشروعات إسكان، ولكن تنفذ إلى جانبها مشروعات خدمية متنوعة من مدارس ومستشفيات ومبان خدمية متنوعة توفر فرص عمل دائمة، وتستهدف بهذا الاستفادة القصوى من النمو السكاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو بجمعية رجال الأعمال: فرص واعدة لشركات المقاولات لتنفيذ مشروعات فى أفريقيا

عضو لجنة التشييد والبناء: القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تراجع أسعار فوائد البنوك

وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يشاركان فى جلسة رسم خريطة الموارد الافريقية

ترشيحاتنا

الموت البطيء.. 4 أضرار لشرب المياه من الزجاجات البلاستيكية

ضاحي خلفان: عودة قطر للحضن الخليجي فيها إن

كنت ارتدي البكيني والشورت.. رانيا يوسف: تربيتي كانت منفتحة

محمد صلاح: تعاملت مع الترسانة مثلما تعامل كارتيرون مع الزمالك

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

بعد ظهورها الاول بدون حجاب.. هذه ردة فعل جمهور صابرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي