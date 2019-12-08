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مرأة

بشعر أحمر X برتقالى | ياسمين رئيس بلوك جديد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:04 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس فيلم "لص بغداد".

وظهرت الفنانة ياسمين رئيس بلوك جديد من خلال تغير لون شعرها و استبداله من الاسود الى الاحمر مع البرتقالى ، وقصة شعر جديدة ، ونالت بعض التعليقات الايجابية على هذا اللوم ، معلقين :" قمر".

يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية، ومن المقرر طرح فيلم لص بغداد بدور العرض في شهر يناير وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.

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