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محافظات

إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:35 م
إغلاق 5 مراكز شهيرة
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب تلك المراكز، بالتعاون مع مديرية التعليم بكفر الشيخ، ومديرية الأمن.

ونجحت الحملة في غلق وتشميع 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية بعاصمة المحافظة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك المراكز.

شارك في الحملة على مراكز الدروس الخصوصية من رجال الأجهزة الأمنية العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ.

وقد شارك في الحملة الموسعة من الوحدة المحلية بكفر الشيخ، رضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وطارق الباجوري، مدير قسم الإشغالات، ورجال الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
إغلاق 5 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية في كفر الشيخ.. صور
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