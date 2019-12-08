صوت الأذان دخل قلبها .. ألمانية تشهر إسلامها في الغردقة

شهدت منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى إسلام السيدة "كريستا" التي تحمل الجنسية الألمانية، بمقر منطقة وعظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة في حضور الشيخ أحمد زرد مدير الوعظ ولجنة الفتوي بالبحر الأحمر.



لقنت وعظ البحر الأحمر برئاسة الشيخ أحمد زرد الشهادة للسيدة "كريستا" بعد أن تأثرت بصوت الأذان الذي دخل قلبها وكان السبب الرئيسي في إشهار إسلامها.



قالت كريستا إنها أعلنت إسلامها بعدما قرأت الإسلام جيدا ودرست عقائد أخرى مختلفة فوجدت أن الإسلام هو الدين الأقرب إليها وان الإسلام خاطب القلب والروح وهو الذي دخل قلبها وان صوت الاذان له تاثير كبير في راحة الجسد والروح وأكدت اشتياقها لسماع صوت الاذان.



وقال الشيخ أحمد زرد إ ن منطقة الوعظ بالبحر الأحمر شهدت إشهار اسلام أكثر من حالة في الآونة الأخيرة وأن أخلاق الإسلام هي السبب الرئيسي في اعتناقه. وأشار زرد إلى أنه يجب أن نتخلق بأخلاقيات الإسلام فهي خير دعايا للدين الإسلامي الحنيف، واستنكر أسلوب المسلمين الذين لا يتعاملوا بأخلاق الإسلام مؤكدا أنهم أشد خطرا من أعداء الإسلام.