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حوادث

لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يسدد إيجار شقة مسن تشاجر معه صاحب العقار بالإسكندرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:17 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
فى لفتة إنسانية .. وأثناء قيام معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه (بمديرية أمن الإسكندرية) بفحص بلاغ مشاجرة بين مالك عقار وأحد قاطنيه "مُسن" يقيم بمفرده بدائرة القسم، لعدم قدرته على سداد مبلغ القيمة الإيجارية لمالك العقار.

تبين لمعاون المباحث عدم قدرة المستأجر المُسن على دفع قيمة الإيجار نظرًا لظروفه المادية والصحية .

فبادر الضابط بدفع قيمة الإيجار بلغت حوالى (1900) جنيه وقيامه والقوة المرافقة بإحضار كرسى متحرك وحمله إلى سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى للاطمئنان على حالته.

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