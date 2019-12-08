أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نشرت الفنانة درة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورا لها جديدة من مهرجان نجم العرب.





وظهرت درة بفستان ازرق باللون الزهري اللامع الكت، واعتمدت درة تسريحة انيقة من ذيل حصان مموج ومقسم بطول شعرها ، مع بعض الخصلات الرقيقة التي أعطتها جمالا.





وظهرت اطلالة درة اثناء استلامها جائزة افضل ممثلة بمهرجان نجم العرب، واعتمدت مكياج هادئ جدا ومناسب لإطلالتها وتسريحة شعرها التي ميزت اطلالتها .





وكتبت درة في تعليق علي الصورة " سعيدة بحصولي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل خارج رمضان في مهرجان #نجم_العرب عن مسلسل #بلا_دليل #حبيبة.





وانهالت عليها التعليقات فور نشرها للصور " بالمباركات عن الجائزة وآخرون يتغزلون بدرة وبجمالها.