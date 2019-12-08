ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة درة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورا لها جديدة من مهرجان نجم العرب.


وظهرت درة بفستان ازرق باللون الزهري اللامع الكت، واعتمدت درة تسريحة انيقة من ذيل حصان مموج ومقسم بطول شعرها ، مع بعض الخصلات الرقيقة التي أعطتها جمالا.


وظهرت اطلالة درة اثناء استلامها جائزة افضل ممثلة بمهرجان نجم العرب، واعتمدت مكياج هادئ جدا ومناسب لإطلالتها وتسريحة شعرها التي ميزت اطلالتها .


وكتبت درة في تعليق علي الصورة " سعيدة بحصولي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل خارج رمضان في مهرجان #نجم_العرب عن مسلسل #بلا_دليل #حبيبة. 


وانهالت عليها التعليقات فور نشرها للصور " بالمباركات عن الجائزة وآخرون يتغزلون بدرة وبجمالها.
أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد
أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد
أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو وصور

بـ الذهبى اللامع.. ملكة جمال الكون بإطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائى

بـ بدلة من الجلد اللامع.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة للجدل

كالأميرات.. درة تتألق بالأحمر الناري في حفل تكريم مسلسل بلا دليل

بالأحمر النارى | درة تستعرض أناقتها فى اليوم الثامن من القاهرة السينمائى

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أبراج الإسكندرية ومدينة نصر والمنتجعات غير مسجلة في الشهر العقاري

حرب كلامية.. محمد سامي: نسرين أمين بتغير من زوجتي مي عمر.. والأخيرة: معنديش قضايا مريبة

موعد مباراة السعوديه والبحرين في نهائي كأس الخليج.. والقنوات المفتوحة

ارتداء ملابس ثقيلة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين.. فيديو

نفس الفستان بـ 3 ألوان... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بتكرار إطلالتها

ماذا يحدث للمنتحر بعد الموت .. علي جمعة: يُعذب بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه