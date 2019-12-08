أستاذ علم اجتماع: السوشيال ميديا سبب الاكتئاب وزيادة معدلات الطلاق.. فيديو



قال الدكتور يحيى هاشم أستاذ علم الاجتماع، إن السوشيال ميديا ترسم صور غير واقعية ويصاب الشباب بالدهشة حين التعرض للواقع، وهو ما يزيد من حالات الاكتئاب.



وأضاف الدكتور يحيى هاشم، في حواره ببرنامج «دائرة الحدث» المذاع على فضائية الحدث اليوم، مع الإعلامي حسين سالم، أن الإفراط والاستخدام السيئ للسوشيال ميديا سبب من أسباب الاكتئاب وارتفاع معدلات الطلاق خاصة لدى حديثي الزواج، وهو ما يجب أن يحتاط منه الزوجين.



وأوضح استاذ علم الاجتماع، أن التوعية وتنمية الوازع الديني غاية في الأهمية للحفاظ على الشباب، وحمايتهم من التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا وتأثيرات الدراما والأفلام العالمية.

